Российские военные спроектировали БПЛА "Снежинка" из трофейных дронов
Российские военные спроектировали БПЛА "Снежинка" из трофейных дронов
РИА Новости: российские военные создали БПЛА "Снежинка" из трофейных дронов
БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" спроектировали в лаборатории беспилотных систем БПЛА "Снежинка" из трофейных дронов, его грузоподъемность составит 20-30 килограммов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Омск".
"У нас в лаборатории давно практикуется спарка (объединение, совмещение - ред.) FPV-дронов для увеличения их грузоподъемности. И вот это изделие предназначено для переноски больших грузов, то есть для обеспечения снабжения подразделений на передке. Изготовленное при этом из тех непригодных уже к использованию дронов, которые нам выносят ребята с позиций", - рассказал "Омск".
Он отметил, что прототипы "Снежинки" использовались и ранее для доставки провизии и боекомплекта на передовую, однако это были БПЛА меньшего размера.
"Этот проект, который мы называли "Снежинка", он первый в своем роде. Мы думаем, что 20 килограммов он понесет или 30. Испытания покажут", - добавил "Омск".
Военный подчеркнул, что "Снежинка" является особенно актуальной разработкой в связи с продвижением ВС РФ
на харьковском направлении. "Со смещением линии фронта у нас увеличилось логистическое плечо и снабжать наши передовые подразделения становится сложнее, поэтому мы хотим усилить доставку с воздуха", - объяснил он.