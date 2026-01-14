Российские военные спроектировали БПЛА "Снежинка" из трофейных дронов

БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" спроектировали в лаборатории беспилотных систем БПЛА "Снежинка" из трофейных дронов, его грузоподъемность составит 20-30 килограммов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Омск".

"У нас в лаборатории давно практикуется спарка (объединение, совмещение - ред.) FPV-дронов для увеличения их грузоподъемности. И вот это изделие предназначено для переноски больших грузов, то есть для обеспечения снабжения подразделений на передке. Изготовленное при этом из тех непригодных уже к использованию дронов, которые нам выносят ребята с позиций", - рассказал "Омск".

Он отметил, что прототипы "Снежинки" использовались и ранее для доставки провизии и боекомплекта на передовую, однако это были БПЛА меньшего размера.

"Этот проект, который мы называли "Снежинка", он первый в своем роде. Мы думаем, что 20 килограммов он понесет или 30. Испытания покажут", - добавил "Омск".