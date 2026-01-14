Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компенсационные выплаты по советским вкладам продлятся и в 2026 году. Они регулируются законодательством, а их величина зависит от суммы, срока хранения денег и возраста вкладчика, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По ее словам, максимальный коэффициент получают те, кто родился до 1945 года и их наследники, а также те, чей вклад до сих пор действует или был закрыт после 1996 года. Закрывшие раньше получат меньше. При этом один рубль 1991 года приравнивается к рублю 2026-го.
«
"Например, если у вкладчика 1944 года рождения на счету было 1000 рублей, и счет был закрыт в 1994 году, компенсация составит 1000 рублей × 3 × 0.8 = 2400 рублей", — пояснила Безмаленко.
Для получения выплат надо предъявить в Сбербанк паспорт и сберегательную книжку, если она есть в наличии, а наследнику — еще и документ о праве на наследование, заключила она.
