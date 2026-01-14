Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vklad-2067699090.html
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке - РИА Новости, 14.01.2026
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке
Компенсационные выплаты по советским вкладам продлятся и в 2026 году. Они регулируются законодательством, а их величина зависит от суммы, срока хранения денег и РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T02:10:00+03:00
2026-01-14T02:10:00+03:00
общество
евгения безмаленко
сбербанк россии
вклады
ссср
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939096162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce0143b0046cf7fb6c1301f8c7364c33.jpg
https://ria.ru/20260107/vklady-2065786906.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939096162_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_096717fc135d345507b7df86dc8917f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгения безмаленко, сбербанк россии, вклады, ссср, россия
Общество, Евгения Безмаленко, Сбербанк России, Вклады, СССР, Россия
Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке

Юрист Безмаленко: в Сбербанке можно получить выплату по советскому вкладу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компенсационные выплаты по советским вкладам продлятся и в 2026 году. Они регулируются законодательством, а их величина зависит от суммы, срока хранения денег и возраста вкладчика, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По ее словам, максимальный коэффициент получают те, кто родился до 1945 года и их наследники, а также те, чей вклад до сих пор действует или был закрыт после 1996 года. Закрывшие раньше получат меньше. При этом один рубль 1991 года приравнивается к рублю 2026-го.
«
"Например, если у вкладчика 1944 года рождения на счету было 1000 рублей, и счет был закрыт в 1994 году, компенсация составит 1000 рублей × 3 × 0.8 = 2400 рублей", — пояснила Безмаленко.
Для получения выплат надо предъявить в Сбербанк паспорт и сберегательную книжку, если она есть в наличии, а наследнику — еще и документ о праве на наследование, заключила она.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперт назвал альтернативу банковским вкладам в 2026 году
7 января, 02:07
 
ОбществоЕвгения БезмаленкоСбербанк РоссииВкладыСССРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала