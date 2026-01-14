Рейтинг@Mail.ru
Fox News исправил статью об остановке выдачи виз - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vizy-2067904023.html
Fox News исправил статью об остановке выдачи виз
Fox News исправил статью об остановке выдачи виз - РИА Новости, 14.01.2026
Fox News исправил статью об остановке выдачи виз
Телеканал Fox News исправил статью о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, указав, что речь идет только об иммиграционных документах. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:24:00+03:00
2026-01-14T19:24:00+03:00
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9c021f8043797f4471e7c5f061ce2b5.jpg
https://ria.ru/20260114/vizy-2067887273.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3c68a32c57b65a490c4af9046611edbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Государственный департамент США
Fox News исправил статью об остановке выдачи виз

Fox News исправил в статье, что имеются в виду иммиграционные визы

© Fotolia / Lali Заграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Fotolia / Lali
Заграничный паспорт . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Телеканал Fox News исправил статью о приостановке оформления виз для граждан 75 стран, указав, что речь идет только об иммиграционных документах.
Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, в том числе России, в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
"Госдепартамент приостанавливает оформление иммиграционных виз гражданам 75 стран", - пишет издание.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам
18:03
 
В миреСШАРоссияГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала