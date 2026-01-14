МИД Испании допустил снятие санкций ЕС с руководства Венесуэлы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес допустил снятие санкций Евросоюза с представителей руководства Венесуэлы, включая ее уполномоченного президента Дельси Родригес, в случае, если они будут действовать в выгодном для европейцев ключе.