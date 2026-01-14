Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании допустил снятие санкций ЕС с руководства Венесуэлы - РИА Новости, 14.01.2026
10:03 14.01.2026
МИД Испании допустил снятие санкций ЕС с руководства Венесуэлы
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес допустил снятие санкций Евросоюза с представителей руководства Венесуэлы, включая ее уполномоченного... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:03:00+03:00
2026-01-14T10:03:00+03:00
в мире, венесуэла, сша, испания, николас мадуро, хосе мануэль альбарес, силия флорес, евросоюз, оон, удары сша по венесуэле
МИД Испании допустил снятие санкций ЕС с руководства Венесуэлы

Глава МИД Испании Альбарес назвал условие для снятия санкций с властей Венесуэлы

© REUTERS / Violeta Santos MouraМолодой человек держит флаг Венесуэлы
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Молодой человек держит флаг Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес допустил снятие санкций Евросоюза с представителей руководства Венесуэлы, включая ее уполномоченного президента Дельси Родригес, в случае, если они будут действовать в выгодном для европейцев ключе.
"Если будут предприняты шаги в направлении, желательном для Евросоюза, то логично, что эти санкции будут постепенно сниматься", - заявил Альбарес в интервью газете Pais, отвечая на вопрос о перспективе снятия санкций с 69 представителей венесуэльского руководства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
6 января, 08:00
В этой связи Альбарес позитивно оценил освобождение действующими властями Венесуэлы политзаключенных.
"Если все так и продолжится, то не только Испания, но и все страны ЕС поднимут этот вопрос (о снятии санкции - ред.)", - отметил он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
ЕС только единогласно отменит санкции против Родригес, заявили в ЕК
6 января, 15:19
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Довел до слез". Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро
6 января, 16:52
 
