04:13 14.01.2026 (обновлено: 04:21 14.01.2026)
Венесуэла освободила по меньшей мере четырех американцев, пишут СМИ
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, хорхе родригес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Хорхе Родригес, ООН, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости. Временные власти Венесуэлы освободили по меньшей мере четырех американцев, которые находились в заключении в Латиноамериканской стране, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп ранее в воскресенье заявил, что Венесуэла начала процесс освобождения политзаключенных, и что Штаты за это благодарны. При этом спикер национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес анонсировал освобождение в том числе и иностранцев.
Телеканал не называет имен граждан США, отмечая лишь, что "временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере четырех американцев".
Это первое известное освобождение американских задержанных с момента похищения президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро, добавляет CNN.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампХорхе РодригесООНУдары США по Венесуэле
 
 
