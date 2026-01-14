Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла отправит своего посланника в Вашингтон, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/venesuela-2067709828.html
Венесуэла отправит своего посланника в Вашингтон, пишут СМИ
Венесуэла отправит своего посланника в Вашингтон, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
Венесуэла отправит своего посланника в Вашингтон, пишут СМИ
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в четверг отправит своего посланника в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками, передает... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T03:08:00+03:00
2026-01-14T03:08:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
мария корина мачадо
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066456949.html
https://ria.ru/20260112/venesuela-2067468393.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_6e4b12b30308c64e1103448c94da1f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, мария корина мачадо, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Мария Корина Мачадо, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Венесуэла отправит своего посланника в Вашингтон, пишут СМИ

Bloomberg: посланник Венесуэлы в четверг посетит Вашингтон для переговоров

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в четверг отправит своего посланника в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Уполномоченный президент Венесуэлы планирует направить в Вашингтон своего посланника для встречи с высокопоставленными американскими чиновниками в тот же день, когда лидер оппозиции Мария Корина Мачадо приедет в город для проведения собственных переговоров", - пишет агентство.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
Отмечается, что в четверг по поручению Родригес в Вашингтон отправится бывший министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Родригес ответила на самопровозглашение Трампа и. о. президента Венесуэлы
12 января, 21:45
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроМария Корина МачадоСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала