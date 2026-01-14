Рейтинг@Mail.ru
11:13 14.01.2026 (обновлено: 12:11 14.01.2026)
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа
Жителя Ташкента, позвонившего в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, оштрафовали на сто долларов, следует из приговора суда.
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

Жителя Узбекистана оштрафовали на $100 за жалобу на Трампа о похищении Мадуро

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 14 янв — РИА Новости. Жителя Ташкента, позвонившего в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, оштрафовали на сто долларов, следует из приговора суда.
"Назначить наказание <…> в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин (1,23 миллиона сумов)", — говорится в документе, копия которого есть у РИА Новости.
Там уточняется, что мужчина, будучи пьяным, позвонил в ташкентское ГУ МВД и попросил принять заявление на Трампа, который похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Полицейские пригласили его в ближайшее отделение, чтобы подать жалобу, но он туда так и не явился.
В суде мужчина признал вину, подтвердив, что был пьян, не помнит смысла обращения в полицию и не осознавал возможные последствия. Приговор ему вынесли по статье Кодекса об административной ответственности "Заведомо ложный вызов специализированных служб".
Третьего января американский спецназ провел операцию в Венесуэле, захватив Мадуро и его супругу Силию Флорес и нанеся удары по военным объектам. Президента с женой доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский лидер вину не признал.
Венесуэлу временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
В мире, Узбекистан, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
 
 
