Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

ТАШКЕНТ, 14 янв — РИА Новости. Жителя Ташкента, позвонившего в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, оштрафовали на сто долларов, следует из приговора суда.

"Назначить наказание <…> в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин ( 1,23 миллиона сумов )", — говорится в документе, копия которого есть у РИА Новости.

Там уточняется, что мужчина, будучи пьяным, позвонил в ташкентское ГУ МВД и попросил принять заявление на Трампа , который похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Полицейские пригласили его в ближайшее отделение, чтобы подать жалобу, но он туда так и не явился.

В суде мужчина признал вину, подтвердив, что был пьян, не помнит смысла обращения в полицию и не осознавал возможные последствия. Приговор ему вынесли по статье Кодекса об административной ответственности "Заведомо ложный вызов специализированных служб".

Третьего января американский спецназ провел операцию в Венесуэле, захватив Мадуро и его супругу Силию Флорес и нанеся удары по военным объектам. Президента с женой доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский лидер вину не признал.