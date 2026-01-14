https://ria.ru/20260114/usa-2067875683.html
В США назвали дату вступления в силу решения о приостановке выдачи виз
В США назвали дату вступления в силу решения о приостановке выдачи виз - РИА Новости, 14.01.2026
В США назвали дату вступления в силу решения о приостановке выдачи виз
Решение о приостановке выдачи виз США гражданам 75 стран, включая Россию, вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, сообщает телеканал... РИА Новости, 14.01.2026
сша
россия
В США назвали дату вступления в силу решения о приостановке выдачи виз
Fox News: решение о приостановке выдачи виз США вступит в силу 21 января