В США назвали дату вступления в силу решения о приостановке выдачи виз
17:28 14.01.2026 (обновлено: 17:30 14.01.2026)
В США назвали дату вступления в силу решения о приостановке выдачи виз
Решение о приостановке выдачи виз США гражданам 75 стран, включая Россию, вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, сообщает телеканал... РИА Новости, 14.01.2026
В США назвали дату вступления в силу решения о приостановке выдачи виз

Fox News: решение о приостановке выдачи виз США вступит в силу 21 января

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Решение о приостановке выдачи виз США гражданам 75 стран, включая Россию, вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на служебный документ Госдепа.
«
"Пауза (в выдаче виз - ред.) начнется 21 января и продлится неопределенный срок до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз", - говорится в сообщении.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
WP: ограничения на въезд в США для граждан ряда стран вызовут хаос
5 июня 2025, 14:52
 
