Рубио примет участие во встрече Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт в Белом доме, следует из опубликованного госдепартаментом рабочего графика главы американского дипведомства.

Согласно расписанию, встреча запланирована на 10.30 по местному времени (18.30 мск) в среду.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.