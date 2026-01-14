Рейтинг@Mail.ru
15:20 14.01.2026
США прекратят выплаты штатам на содержание городов-убежищ
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля федеральное правительство прекращает выплаты штатам на содержание так называемых городов-убежищ. РИА Новости, 14.01.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о прекращении федерального финансирования городов-убежищ

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля федеральное правительство прекращает выплаты штатам на содержание так называемых городов-убежищ.
«
"Начиная с 1 февраля федеральное правительство больше не будет выплачивать средства штатам за их коррумпированные криминальные центры защиты, известные как города-убежища. Всё, что они делают, - это порождают преступность и насилие", - написал Трамп.
По его словам, если штаты хотят сохранять такие города, им придётся финансировать их самостоятельно.
"Города-убежища" - муниципалитеты США, власти которых ограничивают сотрудничество с федеральными иммиграционными службами (ICE), прежде всего по вопросам депортации нелегальных мигрантов.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Генпрокурор США призвала отказаться от политики "городов-убежищ"
23 августа 2025, 19:24
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
