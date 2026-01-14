https://ria.ru/20260114/usa-2067833357.html
США прекратят выплаты штатам на содержание городов-убежищ
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля федеральное правительство прекращает выплаты штатам на содержание так называемых городов-убежищ. РИА Новости, 14.01.2026
