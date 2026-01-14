Экс-замглавы уральского Троицка получил пять лет колонии за взятку

"Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Троицка... С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.