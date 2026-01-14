Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы уральского Троицка получил пять лет колонии за взятку
16:50 14.01.2026
Экс-замглавы уральского Троицка получил пять лет колонии за взятку
Экс-замглавы уральского Троицка получил пять лет колонии за взятку - РИА Новости, 14.01.2026
Экс-замглавы уральского Троицка получил пять лет колонии за взятку
Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима бывшему заместителю главы города Троицк Челябинской области по делу о получении взятки от местного... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, челябинская область, россия
Происшествия, Челябинская область, Россия
Экс-замглавы уральского Троицка получил пять лет колонии за взятку

На Урале экс-замглавы Троицка получил пять лет колонии за взятку в 50 тыс руб

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима бывшему заместителю главы города Троицк Челябинской области по делу о получении взятки от местного жителя за его трудоустройство администратором парка культуры и отдыха, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщала прокуратура, в августе 2024 года подсудимый, исполняя обязанности главы города Троицка, получил взятку в размере 50 тысяч рублей за трудоустройство местного жителя на должность администратора парка культуры и отдыха имени Томина в "Центр досуга Троицка".
"Троицкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы города Троицка... С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении.
Подсудимый не признал себя виновным в совершении преступления, отмечает пресс-центр.
