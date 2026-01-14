https://ria.ru/20260114/ural-2067815296.html
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей - РИА Новости, 14.01.2026
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей
Александра Быкова, второго осужденного и находящегося в федеральном розыске за надругательство над 15-летней девочкой в Алапаевске Свердловской области,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:26:00+03:00
2026-01-14T14:26:00+03:00
2026-01-14T14:26:00+03:00
происшествия
алапаевск
свердловская область
урал
валерий горелых
александр быков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260114/moskva-2067782808.html
https://ria.ru/20260114/roddom-2067735854.html
алапаевск
свердловская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алапаевск, свердловская область, урал, валерий горелых, александр быков
Происшествия, Алапаевск, Свердловская область, Урал, Валерий Горелых, Александр Быков
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей
Самков: на Урале задержали осужденного за изнасилование 15-летней школьницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Александра Быкова, второго осужденного и находящегося в федеральном розыске за надругательство над 15-летней девочкой в Алапаевске Свердловской области, задержали, сообщил юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей.
Алапаевский городской суд 6 октября приговорил Александра Шаньгина к 11,5 годам, Быкова
– к 10,5 годам колонии строгого режима. Обоих обвинили в насильственных действиях сексуального характера, Шаньгина – также в изнасиловании. По данным Самкова, преступление в отношении 15-летней школьницы произошло в январе 2024 года. На оглашение приговора они не явились и были объявлены в федеральный розыск. Вскоре ГУФСИН по Свердловской области
сообщило о задержании Шаньгина.
"Вчера, 13 января, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали Александра Быкова, находящегося в федеральном розыске и осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении пятнадцатилетней школьницы", – написал Самков в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас Быков содержится в камере изолятора временного содержания в ОВД Алапаевска
, оттуда его этапируют в СИЗО. "Сто дней, в течение которых осужденный Быков находился в розыске, не будут зачтены ему в срок лишения свободы. Срок отбывания наказания для него начнет исчисляться со дня фактического задержания и помещения в ИВС, то есть с 13 января", – пояснил юрист.
Как ранее рассказывал РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, Шаньгин во время задержания спрятался в диване в доме родственников в Алапаевске, потом попытался сбежать, выпрыгнув в окно босиком.