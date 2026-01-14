На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Александра Быкова, второго осужденного и находящегося в федеральном розыске за надругательство над 15-летней девочкой в Алапаевске Свердловской области, задержали, сообщил юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей.

"Вчера, 13 января, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали Александра Быкова, находящегося в федеральном розыске и осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении пятнадцатилетней школьницы", – написал Самков в своем Telegram-канале.