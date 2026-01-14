Рейтинг@Mail.ru
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей
14:26 14.01.2026
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей
На Урале задержали осужденного за сексуальное насилие над школьницей
происшествия, алапаевск, свердловская область, урал, валерий горелых, александр быков
Происшествия, Алапаевск, Свердловская область, Урал, Валерий Горелых, Александр Быков
Наручники на руках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Александра Быкова, второго осужденного и находящегося в федеральном розыске за надругательство над 15-летней девочкой в Алапаевске Свердловской области, задержали, сообщил юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей.
Алапаевский городской суд 6 октября приговорил Александра Шаньгина к 11,5 годам, Быкова – к 10,5 годам колонии строгого режима. Обоих обвинили в насильственных действиях сексуального характера, Шаньгина – также в изнасиловании. По данным Самкова, преступление в отношении 15-летней школьницы произошло в январе 2024 года. На оглашение приговора они не явились и были объявлены в федеральный розыск. Вскоре ГУФСИН по Свердловской области сообщило о задержании Шаньгина.
"Вчера, 13 января, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали Александра Быкова, находящегося в федеральном розыске и осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении пятнадцатилетней школьницы", – написал Самков в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас Быков содержится в камере изолятора временного содержания в ОВД Алапаевска, оттуда его этапируют в СИЗО. "Сто дней, в течение которых осужденный Быков находился в розыске, не будут зачтены ему в срок лишения свободы. Срок отбывания наказания для него начнет исчисляться со дня фактического задержания и помещения в ИВС, то есть с 13 января", – пояснил юрист.
Как ранее рассказывал РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, Шаньгин во время задержания спрятался в диване в доме родственников в Алапаевске, потом попытался сбежать, выпрыгнув в окно босиком.
