Зеленский допустил отмену комендантского часа в некоторых регионах Украины

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Комендантский час в отдельных населенных пунктах на Украине может быть отменен из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.

"Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью позволяет это. Чиновники должны представить соответствующие предложения, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку", - сказал Зеленский вечернем видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

Комендантский час на Украине начали вводить после февраля 2022 года. Сейчас он действует в большинстве регионов страны. Время его действия устанавливают местные власти.

В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило, что жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений. Накануне издание писало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.