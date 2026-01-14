https://ria.ru/20260114/ukraina-2067933266.html
Зеленский допустил отмену комендантского часа в некоторых регионах Украины
Зеленский допустил отмену комендантского часа в некоторых регионах Украины - РИА Новости, 14.01.2026
Зеленский допустил отмену комендантского часа в некоторых регионах Украины
Комендантский час в отдельных населенных пунктах на Украине может быть отменен из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.01.2026
украина
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Комендантский час в отдельных населенных пунктах на Украине может быть отменен из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский
сообщал, что на Украине
будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
"Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа: на время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью позволяет это. Чиновники должны представить соответствующие предложения, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку", - сказал Зеленский вечернем видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.
Комендантский час на Украине начали вводить после февраля 2022 года. Сейчас он действует в большинстве регионов страны. Время его действия устанавливают местные власти.
В среду украинское издание "Страна.ua" сообщило, что жители Киева
второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений. Накануне издание писало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан
заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК
Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.