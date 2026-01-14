Рейтинг@Mail.ru
На Украине будут судить трех военных, незаконно продававших топливо - РИА Новости, 14.01.2026
18:34 14.01.2026
На Украине будут судить трех военных, незаконно продававших топливо
На Украине будут судить трех военных, незаконно продававших топливо - РИА Новости, 14.01.2026
На Украине будут судить трех военных, незаконно продававших топливо
На Украине будут судить трех военнослужащих воинской части авиационной бригады, дислоцированной в Ивано-Франковской области, которые незаконно продавали... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:34:00+03:00
2026-01-14T18:34:00+03:00
в мире
украина
ивано-франковская область
украина
ивано-франковская область
в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
На Украине будут судить трех военных, незаконно продававших топливо

На Украине будут судить трех военных, незаконно продававших дизельное топливо

Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине будут судить трех военнослужащих воинской части авиационной бригады, дислоцированной в Ивано-Франковской области, которые незаконно продавали дизельное топливо, сообщает на своем сайте Государственное бюро расследований (ГБР) страны.
"Организатором преступной схемы был командир роты материального обеспечения. К противоправной деятельности он привлек командира одного из взводов и водителя. Злоумышленники систематически фальсифицировали служебную документацию, списывая топливо якобы на нужды выполнения боевых задач, в частности, во время воздушных тревог и взлетов авиации", - сообщила пресс-служба организации.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов
14:50
По данным следствия, в дальнейшем топливо в больших объемах продавалось местным предпринимателям. Среди покупателей были, в том числе, владельцы общественного транспорта. Правоохранители, в частности, зафиксировали реализацию одной из партий объемом более 5 тонн.
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование организации масштабной схемы присвоения дизельного топлива, предназначенного для боевых задач в военном подразделении авиационной бригады, базирующейся в Ивано-Франковской области. Обвинение было передано в суд", - говорится в сообщении.
Фигурантов будут судить за присвоение военного имущества в условиях военного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения и повторно (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). Если их вина будет доказана в судебном порядке, то им грозит до 15 лет лишения свободы.
Шеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Более 1,4 тысячи мужчин пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году
14:41
 
В миреУкраинаИвано-Франковская область
 
 
