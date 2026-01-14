На Украине будут судить трех военных, незаконно продававших топливо

"Организатором преступной схемы был командир роты материального обеспечения. К противоправной деятельности он привлек командира одного из взводов и водителя. Злоумышленники систематически фальсифицировали служебную документацию, списывая топливо якобы на нужды выполнения боевых задач, в частности, во время воздушных тревог и взлетов авиации", - сообщила пресс-служба организации.