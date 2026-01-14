Депутат Рады вышла из фракции "Батькивщина" из-за дела против Тимошенко

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат украинского парламента Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина" на фоне информации об уголовном деле против лидера партии Юлии Тимошенко, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).

"Первый вице-спикер (Рады Александр – ред.) Корниенко объявил, что Буймистер официально вышла из фракции " Батькивщина", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

По информации украинского издания "Страна.ua", депутат может быть фигурантом пленок НАБУ, на которых Тимошенко обсуждает подкуп депутатов.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".