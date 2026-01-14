https://ria.ru/20260114/ukraina-2067864988.html
Депутат Рады вышла из фракции "Батькивщина" из-за дела против Тимошенко
Депутат Рады вышла из фракции "Батькивщина" из-за дела против Тимошенко - РИА Новости, 14.01.2026
Депутат Рады вышла из фракции "Батькивщина" из-за дела против Тимошенко
Депутат украинского парламента Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина" на фоне информации об уголовном деле против лидера партии Юлии Тимошенко,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:58:00+03:00
2026-01-14T16:58:00+03:00
2026-01-14T16:58:00+03:00
в мире
украина
россия
юлия тимошенко
алексей гончаренко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756779_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_1219db47ed9a0644ff3c4c5915de5f97.jpg
https://ria.ru/20260114/rada-2067843816.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067756779_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_066c75da2c20009308ead9e3b76f9bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, юлия тимошенко, алексей гончаренко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Юлия Тимошенко, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины
Депутат Рады вышла из фракции "Батькивщина" из-за дела против Тимошенко
Депутат Рады Буймистер покинула партию "Батькивщина" из-за дела против Тимошенко
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат украинского парламента Людмила Буймистер вышла из фракции "Батькивщина" на фоне информации об уголовном деле против лидера партии Юлии Тимошенко, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
ранее в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина
" Юлии Тимошенко
с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины
Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
"Первый вице-спикер (Рады Александр – ред.) Корниенко объявил, что Буймистер официально вышла из фракции " Батькивщина", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По информации украинского издания "Страна.ua", депутат может быть фигурантом пленок НАБУ, на которых Тимошенко обсуждает подкуп депутатов.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского
"Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
* внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России