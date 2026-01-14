Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067839327.html
В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине
В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине - РИА Новости, 14.01.2026
В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро даст значительный импульс... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:37:00+03:00
2026-01-14T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
европа
валдис домбровскис
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20251229/sponsory-2065186598.html
украина
бельгия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, европа, валдис домбровскис, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Европа, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине

Домбровскис: кредит ЕС Украине даст значительный импульс европейскому ВПК

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро даст значительный импульс европейскому военно-промышленному комплексу.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
"60 миллиардов евро, индивидуально выделенные для поддержки оборонных усилий Украины, позволят Украине получить оборудование, необходимое для защиты, и в то же время дадут очень значительный импульс быстро развивающимся европейской и украинской оборонным отраслям", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
29 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияЕвропаВалдис ДомбровскисЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала