В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро даст значительный импульс... РИА Новости, 14.01.2026
В Еврокомиссии признали выгоду от многомиллиардного кредита ЕС Украине
Домбровскис: кредит ЕС Украине даст значительный импульс европейскому ВПК