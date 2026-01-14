https://ria.ru/20260114/ukraina-2067830775.html
СМИ сообщили о смерти соратника Зеленского со времен "Квартала 95" Кабанова
Умер украинский народный депутат от партии "Слуга народа" и соратник Владимира Зеленского Александр Кабанов, пишет Страна.ua со ссылкой на слова его коллеги... РИА Новости, 14.01.2026
СМИ сообщили о смерти соратника Зеленского со времен "Квартала 95" Кабанова
