15:13 14.01.2026 (обновлено: 15:14 14.01.2026)
СМИ сообщили о смерти соратника Зеленского со времен "Квартала 95" Кабанова
СМИ сообщили о смерти соратника Зеленского со времен "Квартала 95" Кабанова
в мире, владимир зеленский, александр кабанов, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Александр Кабанов, Верховная Рада Украины
СМИ сообщили о смерти соратника Зеленского со времен "Квартала 95" Кабанова

Умер депутат Верховной Рады и соратник Зеленского Александр Кабанов

© Фото : соцсети Александра КабановаАлександр Кабанов
Александр Кабанов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : соцсети Александра Кабанова
Александр Кабанов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Умер украинский народный депутат от партии "Слуга народа" и соратник Владимира Зеленского Александр Кабанов, пишет Страна.ua со ссылкой на слова его коллеги Жана Беленюка.
По данным издания, до избрания в Верховную Раду Кабанов был сценаристом в студии "Квартал 95".
В ходе президентских выборов 2019 года он работал в креативной группе Зеленского. В том же году был избран народным депутатом девятого созыва от партии "Слуга народа". В парламенте был членом Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
 
