15:10 14.01.2026
В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете
В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете
в мире
украина
днепропетровск
россия
верховная рада украины
страна.ua
киев
в мире, украина, днепропетровск, россия, верховная рада украины, страна.ua, киев
В мире, Украина, Днепропетровск, Россия, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Киев
В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете

Депутат Тищенко предложил наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Николай Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы бывшего военного, зарегистрировал законопроект, предлагающий наказывать граждан Украины за призывы к насилию в интернете, сообщает издание "Страна.ua".
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что суд в Днепропетровске на Украине заменил домашний арест на подписку о невыезде для депутата Рады Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военного.
"Николай Тищенко предлагает наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете. Он и еще два депутата зарегистрировали законопроект №14372, которым предлагается внести изменения в статью 346 Уголовного кодекса Украины и установить уголовную ответственность за публичные призывы или публичное подстрекательство к насилию в отношении государственных или общественных деятелей. Сейчас эта статья касается только непосредственных угроз и насилия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В конце июня 2025 года госбюро расследований Украины сообщило, что офис генпрокурора предъявил Тищенко обвинения по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего спецподразделения "Кракен"*. Суд в Киеве поместил Тищенко и проходящего по тому же делу экс-полицейского Богдана Писаренко под круглосуточный домашний арест до 21 октября.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США
