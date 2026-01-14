В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете

"Николай Тищенко предлагает наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете. Он и еще два депутата зарегистрировали законопроект №14372, которым предлагается внести изменения в статью 346 Уголовного кодекса Украины и установить уголовную ответственность за публичные призывы или публичное подстрекательство к насилию в отношении государственных или общественных деятелей. Сейчас эта статья касается только непосредственных угроз и насилия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.