В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете
В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете - РИА Новости, 14.01.2026
В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете
Депутат Верховной рады Николай Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы бывшего военного, зарегистрировал законопроект, предлагающий наказывать... РИА Новости, 14.01.2026
В Раде предложили наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете
Депутат Тищенко предложил наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Николай Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы бывшего военного, зарегистрировал законопроект, предлагающий наказывать граждан Украины за призывы к насилию в интернете, сообщает издание "Страна.ua".
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что суд в Днепропетровске
на Украине
заменил домашний арест на подписку о невыезде для депутата Рады Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военного.
"Николай Тищенко предлагает наказывать украинцев за призывы к насилию в интернете. Он и еще два депутата зарегистрировали законопроект №14372, которым предлагается внести изменения в статью 346 Уголовного кодекса Украины и установить уголовную ответственность за публичные призывы или публичное подстрекательство к насилию в отношении государственных или общественных деятелей. Сейчас эта статья касается только непосредственных угроз и насилия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В конце июня 2025 года госбюро расследований Украины сообщило, что офис генпрокурора предъявил Тищенко обвинения по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего спецподразделения "Кракен"*. Суд в Киеве
поместил Тищенко и проходящего по тому же делу экс-полицейского Богдана Писаренко под круглосуточный домашний арест до 21 октября.
* Террористическая организация, запрещена в России.