Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: Киев хочет завершить работу над гарантиями безопасности в Давосе - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067826239.html
Bloomberg: Киев хочет завершить работу над гарантиями безопасности в Давосе
Bloomberg: Киев хочет завершить работу над гарантиями безопасности в Давосе - РИА Новости, 14.01.2026
Bloomberg: Киев хочет завершить работу над гарантиями безопасности в Давосе
Украина надеется завершить работу над соглашениями с США и странами Европы о гарантиях безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:54:00+03:00
2026-01-14T14:54:00+03:00
в мире
украина
киев
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20260113/trevoga-2067614022.html
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
украина
киев
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, мирный план сша по украине, давос
В мире, Украина, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине, Давос
Bloomberg: Киев хочет завершить работу над гарантиями безопасности в Давосе

Bloomberg: Украина надеется завершить работу над гарантиями безопасности на ВЭФ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украина надеется завершить работу над соглашениями с США и странами Европы о гарантиях безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает агентство Блумберг.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине
13 января, 15:22
По данным агентства, США, Европа и Украина близки к договоренностям о гарантиях безопасности, в частности, о мониторинге возможного прекращения огня и экономических сделках с Киевом.
"Киев надеется завершить работу над этими соглашениями в Давосе на Всемирном экономическом форуме..., который, как ожидается, посетят европейские лидеры и (президент США Дональд - ред.) Трамп", - говорится в публикации.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
12 января, 15:24
 
В миреУкраинаКиевДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОМирный план США по УкраинеДавос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала