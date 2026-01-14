Bloomberg: Киев хочет завершить работу над гарантиями безопасности в Давосе

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украина надеется завершить работу над соглашениями с США и странами Европы о гарантиях безопасности на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает агентство Блумберг.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"Киев надеется завершить работу над этими соглашениями в Давосе на Всемирном экономическом форуме..., который, как ожидается, посетят европейские лидеры и (президент США Дональд - ред.) Трамп", - говорится в публикации.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.