Более 1,4 тысячи мужчин пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году - РИА Новости, 14.01.2026
14:41 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067819890.html
Более 1,4 тысячи мужчин пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году
Более 1,4 тысячи мужчин пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году - РИА Новости, 14.01.2026
Более 1,4 тысячи мужчин пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году
Более 1,4 тысячи мужчин призывного возраста пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году, сообщает украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на... РИА Новости, 14.01.2026
в мире, украина, белоруссия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Белоруссия, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины
Более 1,4 тысячи мужчин пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году

Более 1,4 тысячи уклонистов пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины
Шеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 1,4 тысячи мужчин призывного возраста пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году, сообщает украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы.
"В 2025 году за незаконную попытку пересечения государственной границы Украины и Белоруссии пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возраста. Это вчетверо больше, чем в прошлом году (326 лиц), и в 356 раз (больше - ред.) в сравнении с 2023 годом (4 человека)", - говорится в статье.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях
30 декабря 2025, 19:24
В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, относящихся к самовольному оставлению части и дезертирству в ВСУ. Президент России Владимир Путин тогда же заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК
Вчера, 14:29
 
