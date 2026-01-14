В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО

ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО по просьбе Владимира Зеленского, поскольку такой шаг приведет лишь к росту числа жертв и дальнейшей эскалации конфликта, тогда как европейцы рассчитывает принять участие в предоставлении гарантий безопасности Киеву, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.