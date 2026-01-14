Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067816131.html
В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО
В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО - РИА Новости, 14.01.2026
В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО
Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО по просьбе Владимира Зеленского, поскольку такой шаг приведет лишь к росту числа жертв и дальнейшей эскалации... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:29:00+03:00
2026-01-14T14:29:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
владимир зеленский
марк рютте
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615484_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_9e9a5c35f57ffabfd3fc18e1088298df.jpg
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067813512.html
https://ria.ru/20260114/spor-2067764092.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615484_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_e159edbd1503f49f87f510a805f54d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, марк рютте, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
В Нидерландах заявили, что Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО

Экс-депутат ван Боммел: Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДевушка на станции метро Шуман в Брюсселе
Девушка на станции метро Шуман в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Девушка на станции метро Шуман в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Европа не отдаст Украине свои резервы ракет ПВО по просьбе Владимира Зеленского, поскольку такой шаг приведет лишь к росту числа жертв и дальнейшей эскалации конфликта, тогда как европейцы рассчитывает принять участие в предоставлении гарантий безопасности Киеву, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
Владимир Зеленский ранее потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО.
Валдис Домбровскис - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Первые выплаты Киеву по кредиту должны начаться весной, заявил еврокомиссар
Вчера, 14:19
"Нет, они (европейцы) этого не сделают. Ведь рано или поздно будет достигнуто какое-то соглашение между сторонами, в которых участвует ЕС, в которых участвуют США. А этот шаг приведет только к увеличению числа погибших и дальнейшей эскалации. Это не приведет к скорейшему заключению соглашения. И они это видят. Нужно быть очень глупыми, чтобы этого не видеть", - считает бывший политик.
Он также напомнил, что Европа хочет сыграть определенную роль в будущих гарантиях безопасности Киеву и намерена платить за восстановление Украины.
Генсек НАТО Марк Рютте во вторник заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, но "кое-что" еще есть в США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В ЕС разгорелся спор из-за помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 11:26
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийМарк РюттеСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала