Первые выплаты Киеву по кредиту должны начаться весной, заявил еврокомиссар
14:19 14.01.2026
Первые выплаты Киеву по кредиту должны начаться весной, заявил еврокомиссар
Первые выплаты Киеву по кредиту должны начаться весной, заявил еврокомиссар
2026-01-14T14:19:00+03:00
2026-01-14T14:19:00+03:00
украина, валдис домбровскис, еврокомиссия, в мире
Украина, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, В мире
Первые выплаты Киеву по кредиту должны начаться весной, заявил еврокомиссар

Домбровскис: первые выплаты по новому кредиту Украине должны начнуться в апреле

БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Первые выплаты Украине по новому кредиту на общую сумму в 90 миллиардов евро должны начаться в апреле, заявил в среду еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы осведомлены о больших и срочных финансовых потребностях Украины. Именно поэтому мы стремимся начать выплаты в апреле", - сказал Домбровскис на пресс-конференции.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кредит Украине дадут только в случае борьбы с коррупцией, заявила глава ЕК
Украина Валдис Домбровскис Еврокомиссия В мире
 
 
