НАБУ раскрыло детали разговора Тимошенко об оплате голосования

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.

Тимошенко на аудиозаписи разговаривает почти шепотом. Она инструктирует депутата, как правильно необходимо голосовать. Речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

Депутатам Рады должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по содержанию или неучастию в голосовании. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений.