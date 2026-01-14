Рейтинг@Mail.ru
НАБУ раскрыло детали разговора Тимошенко об оплате голосования - РИА Новости, 14.01.2026
12:23 14.01.2026 (обновлено: 12:30 14.01.2026)
НАБУ раскрыло детали разговора Тимошенко об оплате голосования
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте.
Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк ранее сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой предъявлены обвинения.
Тимошенко грозит до десяти лет лишения свободы, пишут СМИ
Вчера, 10:59
Тимошенко на аудиозаписи разговаривает почти шепотом. Она инструктирует депутата, как правильно необходимо голосовать. Речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.
Депутатам Рады должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по содержанию или неучастию в голосовании. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений.
На кадрах в конце ролика Тимошенко сидит за столом, на котором детективы считают деньги.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко
Вчера, 09:13
 
