В США рассказали, как Украина помогла России после удара "Орешником" - РИА Новости, 14.01.2026
07:14 14.01.2026 (обновлено: 10:57 14.01.2026)
В США рассказали, как Украина помогла России после удара "Орешником"
В США рассказали, как Украина помогла России после удара "Орешником"
Паническая реакция украинских чиновников на удар "Орешником" сыграла на руку Москве, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 14.01.2026
в мире
украина
москва
европа
андрей сибига
владимир путин
ракета "орешник"
в мире, украина, москва, европа, андрей сибига, владимир путин, ракета "орешник"
В мире, Украина, Москва, Европа, Андрей Сибига, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
В США рассказали, как Украина помогла России после удара "Орешником"

Политолог Доктороу: истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России

© СоцсетиМомент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Соцсети
Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Паническая реакция украинских чиновников на удар "Орешником" сыграла на руку Москве, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига. — Прим. ред.) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. <…> Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть начеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Реалисты поневоле: идеологи "коалиции желающих" испугались своих планов
12 января, 08:00
По мнению политолога, глава украинского внешнеполитического ведомства продемонстрировал в описанной ситуации крайне низкий уровень профессионализма.
"Что же, он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Так что я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления", — заключил Доктороу.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Москва применила оружие Судного дня. Результаты всех удивили
12 января, 08:00
 
