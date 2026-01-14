В США рассказали, как Украина помогла России после удара "Орешником"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Паническая реакция украинских чиновников на удар "Орешником" сыграла на руку Москве, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
"Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига. — Прим. ред.) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. <…> Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть начеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — отметил он.
По мнению политолога, глава украинского внешнеполитического ведомства продемонстрировал в описанной ситуации крайне низкий уровень профессионализма.
"Что же, он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Так что я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления", — заключил Доктороу.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.
