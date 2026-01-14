В некоторых районах Кривого Рога произошло отключение электричества

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отключение электричества произошло в некоторых районах Кривого Рога после сообщений о взрывах в городе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Кривом Роге.
"В Кривом Роге... в отдельных районах города произошло отключение электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18