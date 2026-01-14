https://ria.ru/20260114/ukraina-2067707212.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 14.01.2026
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T02:44:00+03:00
2026-01-14T02:44:00+03:00
2026-01-14T02:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559469_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_0ae8a731cb586afdd471e63fe076a878.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
россия
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559469_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e5ca11c7aac948d1d96f8f1b1dfa1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве после воздушной тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
"В Николаеве
был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких районах Николаевской области
звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.