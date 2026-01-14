МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Николаеве прогремел взрыв, передает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.

"В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких районах Николаевской области звучит воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.