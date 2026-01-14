МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Менее чем через неделю после саммита "коалиции желающих" позиция Франции ставит Киев под угрозу потери многомиллиардных поставок западного вооружения, пишет британская газета Telegraph.
«
"Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе", — указывается в статье.
"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
13 января, 03:53
«
"В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. <…> Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих", — сообщается в материале.
В тексте резюмируется, что из-за разногласий западных держав Киев уже в ближайшее время лишится поставок ключевых видов вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot.
Шестого января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
"Все рушится". Европа нашла способ спасти Украину
13 января, 08:00