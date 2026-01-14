СМИ: Франция создала серьезные проблемы для Украины на этой неделе

«

"В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. <…> Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих", — сообщается в материале.