СМИ: Франция создала серьезные проблемы для Украины на этой неделе
02:38 14.01.2026 (обновлено: 07:47 14.01.2026)
СМИ: Франция создала серьезные проблемы для Украины на этой неделе
Менее чем через неделю после саммита "коалиции желающих" позиция Франции ставит Киев под угрозу потери многомиллиардных поставок западного вооружения, пишет...
СМИ: Франция создала серьезные проблемы для Украины на этой неделе

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Менее чем через неделю после саммита "коалиции желающих" позиция Франции ставит Киев под угрозу потери многомиллиардных поставок западного вооружения, пишет британская газета Telegraph.
"Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе", — указывается в статье.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
13 января, 03:53
Издание отмечает, что другие европейские государства не согласны с позицией Парижа. Однако серьезность сложившихся в Европе противоречий обусловлена тем, что при разработке нового плана ЕС по Украине мнение остальных стран просто проигнорировали.
"В последней версии плана Европейской комиссии появились жесткие условия для любых попыток Украины приобрести системы у США или других стран. <…> Один из дипломатов ЕС заявил газете, что ЕК "слишком сильно прислушалась к Парижу" и своей позицией "разозлила многих", — сообщается в материале.
В тексте резюмируется, что из-за разногласий западных держав Киев уже в ближайшее время лишится поставок ключевых видов вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot.
Шестого января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Все рушится". Европа нашла способ спасти Украину
13 января, 08:00
 
Заголовок открываемого материала