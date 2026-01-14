Рейтинг@Mail.ru
На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 14.01.2026
На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года
На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года - РИА Новости, 14.01.2026
На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года
За последние недели удары Вооруженных сил России поставили киевский режим в самое сложное положение с начала проведения спецоперации, пишет швейцарская газета... РИА Новости, 14.01.2026
На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года

NZZ: Украина оказалась в самом сложном положении за время СВО из-за ударов РФ

© Фото : 72 ОМБрСолдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. За последние недели удары Вооруженных сил России поставили киевский режим в самое сложное положение с начала проведения спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«
"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины. — Прим. ред.). <…> Зима — исторический союзник русской армии", — заявил автор материала.
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
9 января, 13:46
Издание отмечает, что последние удары Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима максимально затруднили любые восстановительные работы. В тексте указывается, что на этом фоне руководство страны выбрало стратегию не замечать проблему, что определило еще большее недовольство украинцев властями.
«
"Особым недоверием пользуется украинское правительство, которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении истинных масштабов проблем", — резюмируется в статье.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову
13 января, 03:45
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Кличко признал, что Украина не может защитить Киев
11 января, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
