На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. За последние недели удары Вооруженных сил России поставили киевский режим в самое сложное положение с начала проведения спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«
"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины. — Прим. ред.). <…> Зима — исторический союзник русской армии", — заявил автор материала.
В Финляндии обратились к Зеленскому после удара "Орешника"
9 января, 13:46
Издание отмечает, что последние удары Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима максимально затруднили любые восстановительные работы. В тексте указывается, что на этом фоне руководство страны выбрало стратегию не замечать проблему, что определило еще большее недовольство украинцев властями.
«
"Особым недоверием пользуется украинское правительство, которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении истинных масштабов проблем", — резюмируется в статье.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Кличко признал, что Украина не может защитить Киев
11 января, 15:45