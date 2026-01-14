https://ria.ru/20260114/ukraina-2067700826.html
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе "Слуги народа"
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе "Слуги народа" - РИА Новости, 14.01.2026
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе "Слуги народа"
Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T00:51:00+03:00
2026-01-14T00:51:00+03:00
2026-01-14T00:51:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
давид арахамия
владимир зеленский
партия "батькивщина"
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
