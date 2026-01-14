Рейтинг@Mail.ru
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе "Слуги народа" - РИА Новости, 14.01.2026
00:51 14.01.2026
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе "Слуги народа"
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе "Слуги народа"
Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной... РИА Новости, 14.01.2026
Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе "Слуги народа"

Антикоррупционные органы проводят обыски у главы "Слуги народа" Давида Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Антикоррупционные органы Украины проводят обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на свою информацию.
"По нашей информации, обыски проходят у лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии", - сообщает издание.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах сообщало, что обыски проходят в офисе партии Тимошенко.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: антикоррупционные органы проводят обыски в офисе партии Тимошенко
