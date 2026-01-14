Депутат Гончаренко* подтвердил обыски в офисе партии Тимошенко

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* подтвердил обыски в офисе партии бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина", по его данным, она вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее фракции за деньги.