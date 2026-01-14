Рейтинг@Mail.ru
00:20 14.01.2026 (обновлено: 00:28 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067699324.html
Депутат Гончаренко* подтвердил обыски в офисе партии Тимошенко
Депутат Гончаренко* подтвердил обыски в офисе партии Тимошенко
2026-01-14T00:20:00+03:00
2026-01-14T00:28:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
алексей гончаренко
партия "батькивщина"
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942417817_34:0:1862:1028_1920x0_80_0_0_0a0c4e69b450e708d01fbf1c0e10bdb4.png
https://ria.ru/20260113/nabu-2067697983.html
украина
Депутат Гончаренко* подтвердил обыски в офисе партии Тимошенко

Гончаренко: Тимошенко предлагала депутатам присоединиться к ее фракции за деньги

© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сетиГлава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сети
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* подтвердил обыски в офисе партии бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина", по его данным, она вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее фракции за деньги.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах сообщило, что обыски проходят в офисе партии Тимошенко.
"Всё-таки Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции "Батькивщина" за деньги. Один из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", - написал Гончаренко* в Telegram-канале.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
НАБУ разоблачило главу одной из фракций Рады в предложении выгоды за голоса
13 января, 23:58
 
