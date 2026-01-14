Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе - РИА Новости, 14.01.2026
20:05 14.01.2026
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе
Невыполнение условий второй фазы плана по Газе, включая разоружение ХАМАС и передачу тела последнего заложника, повлечет серьёзные последствия, заявил... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
сша
стив уиткофф
хамас
сектор газа
палестина
сша
сектор газа
палестина
2026
в мире, сша, стив уиткофф, хамас, сектор газа, палестина
В мире, США, Стив Уиткофф, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Невыполнение условий второй фазы плана по Газе, включая разоружение ХАМАС и передачу тела последнего заложника, повлечет серьёзные последствия, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"США ожидают полного выполнения ХАМАС своих обязательств, включая немедленную передачу последнего погибшего заложника (и разоружение всех несанкционированных формирований – ред.). В противном случае последуют серьёзные последствия", - написал Уиткофф в соцсети X.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Уиткофф: живых заложников освободили в рамках первой фазы плана по Газе
20:03
 
В миреСШАСтив УиткоффХАМАССектор ГазаПалестина
 
 
