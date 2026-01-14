ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Невыполнение условий второй фазы плана по Газе, включая разоружение ХАМАС и передачу тела последнего заложника, повлечет серьёзные последствия, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе - РИА Новости, 14.01.2026
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе
Невыполнение условий второй фазы плана по Газе, включая разоружение ХАМАС и передачу тела последнего заложника, повлечет серьёзные последствия, заявил... РИА Новости, 14.01.2026
Уиткофф предупредил о последствиях невыполнения второй фазы плана по Газе
Уиткофф: невыполнение второй фазы плана по Газе повлечет серьезные последствия
Стив Уиткофф. Архивное фото