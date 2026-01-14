Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф объявил о переходе ко второй фазе плана по урегулированию в Газе - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 14.01.2026 (обновлено: 19:59 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/uitkoff-2067908433.html
Уиткофф объявил о переходе ко второй фазе плана по урегулированию в Газе
Уиткофф объявил о переходе ко второй фазе плана по урегулированию в Газе - РИА Новости, 14.01.2026
Уиткофф объявил о переходе ко второй фазе плана по урегулированию в Газе
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду объявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:45:00+03:00
2026-01-14T19:59:00+03:00
сектор газа
стив уиткофф
сша
палестина
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg
https://ria.ru/20260114/smi-2067865557.html
сектор газа
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_561d7f6cbe8f5de8273bdb80141fa657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сектор газа, стив уиткофф, сша, палестина, хамас, в мире
Сектор Газа, Стив Уиткофф, США, Палестина, ХАМАС, В мире
Уиткофф объявил о переходе ко второй фазе плана по урегулированию в Газе

Уиткофф объявил о переходе ко второй фазе плана по урегулированию в секторе Газа

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду объявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа.
"Сегодня от имени президента (США Дональда - ред.) Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе и переходим от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции", - написал он в X.
Уиткофф добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения Хамас, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа
17:01
 
Сектор ГазаСтив УиткоффСШАПалестинаХАМАСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала