Уиткофф объявил о переходе ко второй фазе плана по урегулированию в Газе
Cпецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду объявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. РИА Новости, 14.01.2026
