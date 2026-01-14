Рейтинг@Mail.ru
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции - РИА Новости, 14.01.2026
09:12 14.01.2026
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции - РИА Новости, 14.01.2026
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции
Силовики задержали жителя Уфы, который собирался поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции

В Уфе задержали подозреваемого в подготовке поджога подстанции

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
УФА, 14 янв – РИА Новости. Силовики задержали жителя Уфы, который собирался поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.
Пресечена противоправная деятельность 22-летнего жителя Башкирии, планировавшего совершить диверсии в отношении объектов топливно-энергетического комплекса, следует из сообщения пресс-службы. Установлено, что уроженец Уфы с целью получения материальной выгоды вступил в переписку в Telegram с лицом, "который предложил совершить поджог трансформаторной подстанции".
"За выполнение обязательных условий, включая видеофиксацию возгорания, поджигателю обещано денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей. При приготовлении к совершению диверсии злоумышленник задержан оперативными работниками УФСБ. В ходе осмотра места его проживания изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о диверсии. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, добавили в пресс-службе.
Задержание жителей Башкирии, планировавших диверсии на объектах сотовой связи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
10 ноября 2025, 15:55
 
ПроисшествияУфа
 
 
