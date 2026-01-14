В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции

УФА, 14 янв – РИА Новости. Силовики задержали жителя Уфы, который собирался поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Пресечена противоправная деятельность 22-летнего жителя Башкирии, планировавшего совершить диверсии в отношении объектов топливно-энергетического комплекса, следует из сообщения пресс-службы. Установлено, что уроженец Уфы с целью получения материальной выгоды вступил в переписку в Telegram с лицом, "который предложил совершить поджог трансформаторной подстанции".

"За выполнение обязательных условий, включая видеофиксацию возгорания, поджигателю обещано денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей. При приготовлении к совершению диверсии злоумышленник задержан оперативными работниками УФСБ. В ходе осмотра места его проживания изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления", - говорится в сообщении.