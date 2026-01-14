https://ria.ru/20260114/ufa-2067732008.html
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога подстанции
Силовики задержали жителя Уфы, который собирался поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.01.2026
УФА, 14 янв – РИА Новости. Силовики задержали жителя Уфы, который собирался поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.
Пресечена противоправная деятельность 22-летнего жителя Башкирии, планировавшего совершить диверсии в отношении объектов топливно-энергетического комплекса, следует из сообщения пресс-службы. Установлено, что уроженец Уфы
с целью получения материальной выгоды вступил в переписку в Telegram
с лицом, "который предложил совершить поджог трансформаторной подстанции".
"За выполнение обязательных условий, включая видеофиксацию возгорания, поджигателю обещано денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей. При приготовлении к совершению диверсии злоумышленник задержан оперативными работниками УФСБ. В ходе осмотра места его проживания изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о диверсии. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, добавили в пресс-службе.