ВСУ нанесли удар по Херсонской области, есть раненые
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 14.01.2026 (обновлено: 12:46 14.01.2026)
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, есть раненые
Украинские войска нанесли удар по мирным жителям в селе Князе-Григорьевка Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Последствия атаки ВСУ в селе Князе-Григорьевка Херсонской области. 14 января 2026
Последствия атаки ВСУ в селе Князе-Григорьевка Херсонской области. 14 января 2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Князе-Григорьевка Херсонской области. 14 января 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по мирным жителям в селе Князе-Григорьевка Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Преступный киевский режим вновь нанёс удары по мирным жителям левобережья Херсонщины. В селе Князе-Григорьевка Великолепетихского округа ранены 56-летняя женщина и 64-летний мужчина", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, медицинская помощь пострадавшим оказана на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Херсонская область
Владимир Сальдо
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
