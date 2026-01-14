https://ria.ru/20260114/udar-2067784250.html
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, есть раненые
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, есть раненые
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, есть раненые
Украинские войска нанесли удар по мирным жителям в селе Князе-Григорьевка Херсонской области, ранены два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, есть раненые
Два жителя пострадали при ударе ВСУ по Херсонской области