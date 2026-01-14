https://ria.ru/20260114/turpotok-2067884004.html
В РСТ прокомментировали приостановку выдачи виз в США
В РСТ прокомментировали приостановку выдачи виз в США - РИА Новости, 14.01.2026
В РСТ прокомментировали приостановку выдачи виз в США
Турпоток из России в США в условиях приостановки визовой выдачи фактически прекращается на неопределенный срок, заявили РИА Новости в Российском союзе... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:54:00+03:00
2026-01-14T17:54:00+03:00
2026-01-14T17:54:00+03:00
сша
россия
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg
https://ria.ru/20260114/usa-2067875683.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_13b4fc2c84072ad5abf31919c975d764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, российский союз туриндустрии (рст), в мире
США, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
В РСТ прокомментировали приостановку выдачи виз в США
РСТ: турпоток из РФ в США в условиях приостановки визовой выдачи прекращается