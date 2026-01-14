В РСТ прокомментировали приостановку выдачи виз в США

Рейтинг@Mail.ru
17:54 14.01.2026
Города мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Турпоток из России в США в условиях приостановки визовой выдачи фактически прекращается на неопределенный срок, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"В условиях приостановки визовой выдачи турпоток из России в США фактически прекращается на неопределенный срок", - сообщили в РСТ.

Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
СШАРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)В мире
 
 
