Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Выбор туроператора или турагентства с хорошей репутацией, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями защитит от мошенников при оформлении путешествия, рассказала РИА Новости основатель и руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр.

"При выборе компании обязательна проверка ее репутации", - отметила Котляр.

Она подчеркнула, что приоритет нужно отдавать фирмам с известным именем, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями.

"Работа через сомнительные онлайн-аккаунты - серьезный фактор риска", - добавила эксперт.

В свою очередь PR-директор национального туроператора "Алеан" Екатерина Козырева напомнила, что лицензированные компании, которые могут оказывать услуги путешественникам, оставляют ссылки на запись в реестре на своих сайтах.

"Обязательные условия: оформление договора от имени юрлица, оплата только на официальный расчетный счет компании и получение фискального чека", - добавила Котляр.

По ее словам, переводы с карты на карту и оплата наличными без подтверждающих документов делают сделку небезопасной.