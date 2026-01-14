Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:29 14.01.2026
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства - РИА Новости, 14.01.2026
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства
Выбор туроператора или турагентства с хорошей репутацией, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями защитит от мошенников при оформлении... РИА Новости, 14.01.2026
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз туриндустрии (рст)
россия
россия
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства

РИА Новости: выбирая турагентство, важно проверить его репутацию и рекомендации

Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Выбор туроператора или турагентства с хорошей репутацией, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями защитит от мошенников при оформлении путешествия, рассказала РИА Новости основатель и руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр.
"При выборе компании обязательна проверка ее репутации", - отметила Котляр.
Она подчеркнула, что приоритет нужно отдавать фирмам с известным именем, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями.
"Работа через сомнительные онлайн-аккаунты - серьезный фактор риска", - добавила эксперт.
В свою очередь PR-директор национального туроператора "Алеан" Екатерина Козырева напомнила, что лицензированные компании, которые могут оказывать услуги путешественникам, оставляют ссылки на запись в реестре на своих сайтах.
Проверить компанию в федеральных реестрах туроператоров и агентов можно на сайте Минэкономразвития, напомнил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
"Обязательные условия: оформление договора от имени юрлица, оплата только на официальный расчетный счет компании и получение фискального чека", - добавила Котляр.
По ее словам, переводы с карты на карту и оплата наличными без подтверждающих документов делают сделку небезопасной.
Еще одним предупреждением для туриста должны быть нереалистичные скидки, а стоимость путевки более чем на 10% ниже рыночной - вызвать сомнения. "Часто за таким демпингом скрываются мошенники или фирмы, не способные обеспечить качественное сопровождение", - заключила Котляр.
ТуризмМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Российский союз туриндустрии (РСТ)Россия
 
 
