Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства - РИА Новости, 14.01.2026
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства
Выбор туроператора или турагентства с хорошей репутацией, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями защитит от мошенников при оформлении... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:29:00+03:00
2026-01-14T09:29:00+03:00
2026-01-14T09:34:00+03:00
туризм
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз туриндустрии (рст)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Выбор туроператора или турагентства с хорошей репутацией, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями защитит от мошенников при оформлении путешествия, рассказала РИА Новости основатель и руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр.
"При выборе компании обязательна проверка ее репутации", - отметила Котляр.
Она подчеркнула, что приоритет нужно отдавать фирмам с известным именем, проверенной историей работы, реальными отзывами и рекомендациями.
"Работа через сомнительные онлайн-аккаунты - серьезный фактор риска", - добавила эксперт.
В свою очередь PR-директор национального туроператора "Алеан" Екатерина Козырева напомнила, что лицензированные компании, которые могут оказывать услуги путешественникам, оставляют ссылки на запись в реестре на своих сайтах.
Проверить компанию в федеральных реестрах туроператоров и агентов можно на сайте Минэкономразвития
, напомнил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)
, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
"Обязательные условия: оформление договора от имени юрлица, оплата только на официальный расчетный счет компании и получение фискального чека", - добавила Котляр.
По ее словам, переводы с карты на карту и оплата наличными без подтверждающих документов делают сделку небезопасной.
Еще одним предупреждением для туриста должны быть нереалистичные скидки, а стоимость путевки более чем на 10% ниже рыночной - вызвать сомнения. "Часто за таким демпингом скрываются мошенники или фирмы, не способные обеспечить качественное сопровождение", - заключила Котляр.