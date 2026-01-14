Пилотный проект "Единая школьная лига" реализуют в Тульской области

Рейтинг@Mail.ru
Тульская область
 
22:12 14.01.2026
Тульская область
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель ПСБ Петр Фрадков
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пилотный проект "Единая школьная лига" для развития школьного спорта, популяризации здорового образа жизни и выявления талантливых юных спортсменов реализуют в Тульской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Председатель банка ПСБ, глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и губернатор региона, глава комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев обсудили развитие спортивной сферы и совершенствование инфраструктуры в регионе.
Так, в 2026 году в Туле появится беговой центр, финансирование которого будет проходить в рамках государственно-частного партнерства. Инициатива по возведению объекта принадлежит Миляеву, отмечают в пресс-службе облправительства.
Будет построено одноэтажное здание со спортзалом, а прилегающую территорию обустроят спортивным инвентарем. Планируется, что объект разместят в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, а его инфраструктурой смогут воспользоваться более 40 тысяч любителей бега из Тульской области. Комплекс будет адаптирован для посещения маломобильными группами населения. По словам Миляева, создание беговых центров поспособствует созданию дополнительных условий для занятия населения бегом.
Также в регионе будет реализован пилотный проект "Единая школьная лига". Это комплексная система соревнований по шести видам спорта: баскетболу, футболу, волейболу, легкой атлетике, флорболу и шахматам. Планируется, что в пилотном сезоне, который начнется осенью 2026 года, примет участие не менее 1 тысячи школьников из порядка 25 школ региона.
Проект будет разработан совместно с ВФЛА. Также специалисты создадут единую методологию по организации легкоатлетических соревнований для школьников разных возрастов.
"Запуск школьной лиги в Тульской области станет для ВФЛА образцовым проектом, который мы планируем масштабировать на всю страну. Поэтому для нас очень важно построить в регионе систему, где каждый школьник сможет попробовать свои силы в легкой атлетике, а самые талантливые - получить путь в большой спорт", – подчеркнул Фрадков, его слова приводятся на сайте организации ВФЛА.
Также на совещании Миляев сообщил, что этой зимой в Туле пройдет первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет в помещении. В нем примут участие порядка 1 тысячи человек из 70 регионов страны.
В пресс-службе облправительства отметили: в Тульской области легкой атлетикой занимается более 11 тысяч человек. Глава региона выразил готовность совместно с федерацией и дальше популяризировать данный вид спорта. Так, Миляев и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и ВФЛА.
"Мы продолжим наше сотрудничество в части спорта, в частности легкой атлетики. У нас этот вид спорта достаточно популярный, продолжим его развитие с помощью ряда совместных проектов совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики. Подписанное сегодня соглашение – дополнительный стимул двигаться вперед. Обсудили сегодня проект создания бегового центра. Уверен, что любители бега в Тульской области с одобрением отнесутся к данной инициативе", – приводит пресс-служба регправительства слова губернатора региона.
Миляев и Фрадков осмотрели легкоатлетический манеж, расположенный в МСК "Тулица". Губернатор напомнил, что Тульская область часто становится площадкой для проведения спортивных соревнований самого высокого уровня. Помимо этого, в регионе уделяют большое внимание спортивной подготовке школьников – так, весной в Тульской области пройдет первый всероссийский форум учителей физкультуры.
