В США сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 14.01.2026
22:38 14.01.2026
В США сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Запад не понимает, чего хочет достичь Россия от завершения конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 14.01.2026
В США сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Макгрегор: Запад не понимает целей России по конфликту на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ на позиции возле Донецка
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Запад не понимает, чего хочет достичь Россия от завершения конфликта на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"То, чего Россия хочет, — это окончание конфликта и Украина, которая была бы экономически жизнеспособной, стабильной и при этом оставалась украинской: суверенным национальным государством, нейтральным и не враждебным по отношению к России. На этом, по сути, все", — отметил он.
По мнению Макгрегора, Запад не готов дать России такой результат, поскольку слишком много сторон вовлечены в этот конфликт, и у каждой свои интересы. Как заявил эксперт, они "продолжают кипятить этот коррупционный котел", что приводит к утрате земель, человеческих ресурсов и экономического потенциала Киева.
"Украина сегодня оказалась в крайне тяжелом положении — куда более сложном, чем я мог бы представить в начале конфликта", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
