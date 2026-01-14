Рейтинг@Mail.ru
ЦБ обяжет банки отчитываться об операциях по наличным без согласия клиента - РИА Новости, 14.01.2026
18:33 14.01.2026
ЦБ обяжет банки отчитываться об операциях по наличным без согласия клиента
ЦБ обяжет банки отчитываться об операциях по наличным без согласия клиента
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ обяжет банки отчитываться об операциях по наличным без согласия клиента

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Банки в России планируется с 2027 года обязать отчитываться по новой форме отчетности - о мошеннических операциях по выдаче наличных с использованием банкоматов, следует из проекта указания на сайте Банка России.
"Вводится в действие новая форма отчетности 0409073 "Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов" в целях оценки количества и объема выявленных кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам – физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента", - говорится в документе.
Отмечается, что планируемая дата вступления в силу проекта указания – 1 января 2027 года. Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 26 января 2026 года.
Отмечается, что под операциями по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента понимаются операции без согласия клиента – физлица или с его согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.
В документе указывается, что банки при выявлении признака мошенничества при снятии наличных в банкоматах должны уведомить клиента и на 48 часов ограничить снятие денег до 50 тысяч рублей в день. В новой форме отчетности кредитные организации должны будут указывать количество и объем операций, к которым применялось данное ограничение.
Банкам необходимо будет составлять данную отчетность ежеквартально.
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
