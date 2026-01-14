Рейтинг@Mail.ru
WP узнала детали частных разговоров Трампа об ударах по Ирану
12:44 14.01.2026
WP узнала детали частных разговоров Трампа об ударах по Ирану
WP узнала детали частных разговоров Трампа об ударах по Ирану
WP узнала детали частных разговоров Трампа об ударах по Ирану

WP: Трамп в частных беседах об ударах по Ирану звучит менее уверенно, чем в июне

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах звучит менее уверенно относительно ударов по Ирану, чем в июне 2025 года, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп 9 января пригрозил Ирану "сильными ударами" в случае гибели протестующих. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива 13 января сообщила, что администрация Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран cкорее вероятной, чем нет.
«
"Трамп, несмотря на публичные заявления, в частных разговорах звучал менее уверенно. Некоторые описывали его как менее воодушевленного, чем перед ударами в июне", - говорится в публикации.
В ночь на 22 июня 2025 года США присоединились к ирано-израильскому конфликту и провели разовую атаку на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удар по базе США Эль-Удейд в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дедушка со спичками: Трамп ударил по России и Китаю одновременно
