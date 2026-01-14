https://ria.ru/20260114/trevoga-2067934081.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.01.2026
