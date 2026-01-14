Рейтинг@Mail.ru
В Киеве в третий раз за день объявили тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 14.01.2026 (обновлено: 10:40 14.01.2026)
В Киеве в третий раз за день объявили тревогу
В Киеве в третий раз за день объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве в третий раз в среду, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве в третий раз в среду, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога уже объявлялась в столице Украины в среду в 01.05 и 08.40 мск, также она звучала в ряде районов Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Житомирской областей.
Согласно данным ресурса, новая воздушная тревога в Киеве начала звучать около 10.26 мск.
