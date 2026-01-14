https://ria.ru/20260114/trevoga-2067749085.html
В Киеве в третий раз за день объявили тревогу
В Киеве в третий раз за день объявили тревогу - РИА Новости, 14.01.2026
В Киеве в третий раз за день объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве в третий раз в среду, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:32:00+03:00
2026-01-14T10:32:00+03:00
2026-01-14T10:40:00+03:00
киев
в мире
специальная военная операция на украине
украина
житомирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
житомирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, житомирская область
Киев, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Житомирская область
В Киеве в третий раз за день объявили тревогу
В Киеве в третий раз за день объявили воздушную тревогу