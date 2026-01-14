https://ria.ru/20260114/trevoga-2067707539.html
В Липецкой области объявили ракетную опасность
В Липецкой области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.01.2026
В Липецкой области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило МЧС региона. РИА Новости, 14.01.2026
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА