Трамп не участвовал во встрече с министрами Дании и Гренландии
23:52 14.01.2026
Трамп не участвовал во встрече с министрами Дании и Гренландии
Президент США Дональд Трамп не присутствовал на встрече представителей его администрации с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T23:52:00+03:00
2026-01-14T23:52:00+03:00
Трамп не участвовал во встрече с министрами Дании и Гренландии

Посольство Дании: Трамп не участвовал во встрече с министрами Дании и Гренландии

Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не присутствовал на встрече представителей его администрации с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт, сказал журналистам представитель посольства Дании.
Ранее министры провели пресс-конференцию в датском посольстве в Вашингтоне, в ходе которой сказали, что им не удалось изменить позицию США по вопросу Гренландии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп
Вчера, 23:41
"Нет, я так не думаю", - сказал представитель посольства после пресс-конференции, отвечая на вопрос, присоединился ли Трамп к дискуссии в Белом доме.
Американский госсекретарь Марко Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Расмуссен во вторник уточнил, что к его встрече с госсекретарем и Моцфельдт присоединится вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана
Вчера, 23:43
 
В миреГренландияДанияМарко РубиоДональд ТрампНАТОЕвросоюзСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
