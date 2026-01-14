Трамп не участвовал во встрече с министрами Дании и Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не присутствовал на встрече представителей его администрации с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт, сказал журналистам представитель посольства Дании.
Ранее министры провели пресс-конференцию в датском посольстве в Вашингтоне, в ходе которой сказали, что им не удалось изменить позицию США по вопросу Гренландии.
"Нет, я так не думаю", - сказал представитель посольства после пресс-конференции, отвечая на вопрос, присоединился ли Трамп к дискуссии в Белом доме.
Американский госсекретарь Марко Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Расмуссен во вторник уточнил, что к его встрече с госсекретарем и Моцфельдт присоединится вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.