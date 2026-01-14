Трамп не участвовал во встрече с министрами Дании и Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не присутствовал на встрече представителей его администрации с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лёкке Расмуссеном и Вивиан Моцфельдт, сказал журналистам представитель посольства Дании.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.