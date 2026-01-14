Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг вопрос журналистки о готовности захватить Гренландию силой, заявив, что она приписывает ему такие планы.
"Вы это утверждаете. Вы говорите мне, что именно я собираюсь сделать, но вы не знаете, что именно я собираюсь делать", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.