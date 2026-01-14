Рейтинг@Mail.ru
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 14.01.2026 (обновлено: 23:51 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/tramp-2067937242.html
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой
Президент США Дональд Трамп отверг вопрос журналистки о готовности захватить Гренландию силой, заявив, что она приписывает ему такие планы. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T23:44:00+03:00
2026-01-14T23:51:00+03:00
гренландия
дональд трамп
в мире
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067757848_211:0:2859:1490_1920x0_80_0_0_87cc6f769162ae07d0c3e4bbbd9c7441.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067936879.html
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067757848_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_0aa0bfdf0af6cf51c54aeb5917edd1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, дональд трамп, в мире, дания
Гренландия, Дональд Трамп, В мире, Дания
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой

Трамп отверг вопрос журналистки о готовности захватить Гренландию силой

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг вопрос журналистки о готовности захватить Гренландию силой, заявив, что она приписывает ему такие планы.
"Вы это утверждаете. Вы говорите мне, что именно я собираюсь сделать, но вы не знаете, что именно я собираюсь делать", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп
Вчера, 23:41
 
ГренландияДональд ТрампВ миреДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала