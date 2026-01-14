Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана
23:43 14.01.2026 (обновлено: 23:49 14.01.2026)
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался однозначно ответить, исключает ли он возможность военных действий против Ирана после своих заявлений об отмене планов властей страны по казням протестующих.
"Мы будем наблюдать и смотреть, как будет развиваться процесс (в Иране – ред.). Но нам предоставили очень хорошие, очень точные данные от людей, которые хорошо осведомлены о происходящем", - заявил Трамп во время мероприятия в Овальном кабинете.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах
Вчера, 23:41
Немногим ранее во время мероприятия Трамп сообщил, что Соединенные Штаты получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в ИРИ захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
Вчера, 23:09
 
