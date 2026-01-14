Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался однозначно ответить, исключает ли он возможность военных действий против Ирана после своих заявлений об отмене планов властей страны по казням протестующих.

Немногим ранее во время мероприятия Трамп сообщил, что Соединенные Штаты получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.