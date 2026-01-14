Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии
23:43 14.01.2026
Трамп заявил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии
Трамп заявил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Трамп заявил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему вскоре доложат о результатах переговоров по Гренландии, повторив, что Вашингтону нужен остров. РИА Новости, 14.01.2026
2026
дональд трамп, гренландия, в мире, сша, дания
Дональд Трамп, Гренландия, В мире, США, Дания
Трамп заявил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии

Трамп сообщил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему вскоре доложат о результатах переговоров по Гренландии, повторив, что Вашингтону нужен остров.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом.
Президент США Дональд Трамп
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой
Вчера, 23:44
"Мы увидим, что произойдет с Гренландией. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, поэтому мы посмотрим, что произойдет. Они собираются проинформировать меня о встрече сразу после этой конференции", - сказал Трамп журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия
Эксперты ООН предостерегли США от попыток изменить статус Гренландии
Вчера, 22:45
 
Дональд ТрампГренландияВ миреСШАДания
 
 
