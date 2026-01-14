Трамп заявил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему вскоре доложат о результатах переговоров по Гренландии, повторив, что Вашингтону нужен остров.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом.
"Мы увидим, что произойдет с Гренландией. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, поэтому мы посмотрим, что произойдет. Они собираются проинформировать меня о встрече сразу после этой конференции", - сказал Трамп журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.