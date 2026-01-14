Трамп заявил, что ему скоро доложат о результатах переговоров по Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему вскоре доложат о результатах переговоров по Гренландии, повторив, что Вашингтону нужен остров.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.