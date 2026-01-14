Рейтинг@Mail.ru
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп
23:41 14.01.2026 (обновлено: 23:48 14.01.2026)
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп - РИА Новости, 14.01.2026
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в среду назвал отношения с Данией хорошими, но США нужна Гренландия для национальной безопасности.
2026-01-14T23:41:00+03:00
2026-01-14T23:48:00+03:00
в мире
сша
дания
гренландия
дональд трамп
нато
евросоюз
сша
дания
гренландия
в мире, сша, дания, гренландия, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Дания, Гренландия, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп

Трамп: у США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал отношения с Данией хорошими, но США нужна Гренландия для национальной безопасности.
"Нам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности, поэтому посмотрим, что произойдет ... Но у нас очень хорошие отношения с Данией", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
