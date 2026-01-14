У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал отношения с Данией хорошими, но США нужна Гренландия для национальной безопасности.
"Нам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности, поэтому посмотрим, что произойдет ... Но у нас очень хорошие отношения с Данией", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.