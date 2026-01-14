Рейтинг@Mail.ru
США нашли виновника утечек по Венесуэле, сообщил Трамп
23:13 14.01.2026
США нашли виновника утечек по Венесуэле, сообщил Трамп
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы выявили виновного в утечках по Венесуэле, отметив, что ему грозит длительный тюремный срок, не раскрывая дополнительных деталей.
"Того, кто слил информацию, нашли, и сейчас он за решеткой. Это тот самый человек, сливший данные по Венесуэле. Очень плохой сливщик. Так что могут быть и другие, и мы вас об этом уведомим. Мы идём по их следу, но того, кто слил, нашли, и он в тюрьме, и, вероятно, он надолго там останется", - заявил Трамп во время мероприятия в Овальном кабинете.
Ранее в среду директор ФБР Кэш Патель сообщил, что агентство совместно с партнёрами провело обыск у задержанного сотрудника газеты Washington Post в рамках расследования дела о незаконном получении и распространении засекреченной военной информации.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле
Вчера, 17:27
 
В миреСШАВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампКэш ПательФБР
 
 
