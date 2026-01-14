https://ria.ru/20260114/tramp-2067934561.html
США нашли виновника утечек по Венесуэле, сообщил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы выявили виновного в утечках по Венесуэле, отметив, что ему грозит длительный тюремный срок, не РИА Новости, 14.01.2026
