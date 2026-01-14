Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
23:09 14.01.2026 (обновлено: 23:12 14.01.2026)
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп - РИА Новости, 14.01.2026
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
Соединенные Штаты получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается, заявил... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп

Трамп: США получили информацию, что в Иране не будут казнить участников акций

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются, они прекратились. В планах нет казней, ни одной казни. Мне об этом сообщили хорошие источники", — сказал Трамп журналистам.
Флаги Ирана, Китая и России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник
20:27
 
В миреИранСШАДональд Трамп
 
 
