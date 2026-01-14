https://ria.ru/20260114/tramp-2067934393.html
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
Соединенные Штаты получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается, заявил... РИА Новости, 14.01.2026
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
Трамп: США получили информацию, что в Иране не будут казнить участников акций